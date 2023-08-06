Курск, 6 августа, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Деревня Кулига Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины. Повреждены три дома и школа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 6 августа в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Старовойт уточнил, что из-за обстрела повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

Губернатор заверил, что собственникам помогут с восстановлением имущества. В своём канале он опубликовал фотографии повреждений.