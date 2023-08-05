Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 5 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. ВСУ вечером 5 августа обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждения получили 12 домов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Собственникам жилья, которое получило повреждения, будет оказана помощь, добавил Старовойт.

Ранее осведомлённый источник ИА Регнум сообщил, что 2 августа посёлок Поповка в Курской области был обстрелян из артиллерии, а вблизи населённого пункта с беспилотника было сброшено пять самодельных взрывных устройств. Кроме того, в Рыльском районе области вблизи посёлка Крупец упал беспилотник-камикадзе, а ещё один аналогичный дрон вблизи того же посёлка был посажен средствами комплекса радиоэлектронной борьбы.

5 августа врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке и Горловке погибли две женщины, ещё трое мирных жителей получили ранения.

За минувшие сутки, 4 августа, ВСУ пять раз обстреливали территорию Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По региону было выпущено 23 снаряда. Пострадавших не было.