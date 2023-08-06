Москва, 6 августа, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Бывший футболист-защитник, спортивный эксперт и аналитик Александр Бубнов раскритиковал главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова за то, что тот оставляет в составе Артёма Дзюбу.

Стоп-кадр трансляции Дзюба

«Артём уже давно не может выполнять тот объём работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба — тормоз, помеха для «Локомотива», — цитирует Sportbox Бубнова.

«Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:4 в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщало ИА Регнум, в ФК «Локомотив» 1 июля прокомментировали сообщения о возможном расторжении контракта с Дзюбой. Глава совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Дзюба вошёл в состав «Локомотива» в феврале 2023 года. Провёл 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

В конце мая игрок подписал с клубом новый контракт до конца сезона‑2023/2024 с возможностью продления.

В конце мая в «Локомотиве» объявили, что изменят условия договора с нападающим Артёмом Дзюбой, увеличив ему зарплату. В клубе отметили, что он показал свою значимость.

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 26 мая в ходе посещения тренировочной базы московского «Динамо» назвал Дзюбу слабеньким.