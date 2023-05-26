Москва, 26 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 26 мая в ходе посещения тренировочной базы московского «Динамо» назвал нападающего футбольного клуба «Локомотив» Артёма Дзюбу слабеньким.

Nhl.com Александр Овечкин

Российских хоккеист пообщался с нападающим футбольной команды Фёдором Смоловым. В ходе беседы Овечкин ответил на вопрос, стал бы он играть в товарищеском матче с Дзюбой, с которым можно будет побороться.

«А чего с ним толкаться? Он слабенький», — сказал хоккеист.

Как сообщало ИА Регнум, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, впервые с 2014 года не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.