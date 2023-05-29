Москва, 29 мая, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Новый контракт между московским футбольным клубом «Локомотив» и нападающим Артёмой Дзюбой будет предусматривать изменение его заработной платы. Об этом 29 мая сообщил РИА Новости директор ФК Дмитрий Ульянов.

Дарья Драй ИА REGNUM Артём Дзюба

«Артём приходил на совсем другие условия, и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — сказал он.

Директор клуба подчеркнул, что Дзюба показал свою значимость тем, как работал на матчах и забивал голы. Переговоры по заключению нового контракта прошли быстро и без проблем.

Как сообщало ИА Регнум, в «Локомотиве» 25 мая сообщили о продлении контракта с Дзюбой на год. В клубе его назвали одним из лучших нападающих за всю историю российского футбола.

В весенней части текущего чемпионата России Дзюба сыграл 12 матчей, в которых забил восемь голов и передал пять результативных передач. Он перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. В марте его признали игроком месяца в РПЛ, в апреле — лучшим в месяце.

Дзюба — четырёхкратный чемпион России по футболу, четырёхкратный обладатель Кубка России, заслуженный мастер спорта.