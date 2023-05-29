В «Локомотиве» сообщили, что у Дзюбы изменится размер зарплаты
Директор «Локомотива» Ульянов сообщил, что по новому контракту у Дзюбы будет достойная зарплата
Москва, 29 мая, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Новый контракт между московским футбольным клубом «Локомотив» и нападающим Артёмой Дзюбой будет предусматривать изменение его заработной платы. Об этом 29 мая сообщил РИА Новости директор ФК Дмитрий Ульянов.
«Артём приходил на совсем другие условия, и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — сказал он.
Директор клуба подчеркнул, что Дзюба показал свою значимость тем, как работал на матчах и забивал голы. Переговоры по заключению нового контракта прошли быстро и без проблем.
Как сообщало ИА Регнум, в «Локомотиве» 25 мая сообщили о продлении контракта с Дзюбой на год. В клубе его назвали одним из лучших нападающих за всю историю российского футбола.
В весенней части текущего чемпионата России Дзюба сыграл 12 матчей, в которых забил восемь голов и передал пять результативных передач. Он перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. В марте его признали игроком месяца в РПЛ, в апреле — лучшим в месяце.
Дзюба — четырёхкратный чемпион России по футболу, четырёхкратный обладатель Кубка России, заслуженный мастер спорта.