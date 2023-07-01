Москва, 1 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В ФК «Локомотив» 1 июля прокомментировали сообщения о возможном расторжении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Глава совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Александр Вильф/РИА Новости Артем Дзюба

«Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарём», Артём играл в первом тайме, забил гол. Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «ЛокоВосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», — заявил он «Матч ТВ».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы возможном увольнении форварда из-за его образа в медийном пространстве. Так, 9 июня в Сети опубликовали видео с футболистом интимного содержания. В ролике Дзюба лежит в постели и признаётся, что скучает по своей подруге, показывает ей язык и предаётся мечтам. Подобных роликов якобы около десятка, а снимал их футболист для своей украинской любовницы. Предположительно, спецслужбы Украины взломали её телефон после того, как спортсмен поддержал российскую спецоперацию.