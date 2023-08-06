Вашингтон, 6 августа, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Американское правительство ищет способы устраниться от своего провала, обвинив во всём Украину. К такому выводу пришёл в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Чиновники в администрации США в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «ну, послушайте, мы сделали всё, что могли, мы дали этим украинцам всё, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — сказал он.

По мнению Макгрегора, это свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, хотя в Белом доме с большим нежеланием признают, что Украина для США стала катастрофой. Эксперт добавил, что Вашингтон допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовал всей украинской нацией.

Теперь США пытаются выработать разные способы выхода их сложившегося положения. Одним из таких направлений с целью сокрытия катастрофы будет обвинение украинцев во всём и побег, заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США признали масштабный провал контрнаступления ВСУ, который ничего не дал киевскому режиму. По словам экс-советника главы Пентагона, полковника ВС США в отставке Дугласа Макгрегора, НАТО заставили украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что привело к такому большому числу потерь. С начала конфликта ВСУ потеряли 400 тыс. человек, но Североатлантический альянс продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают существенный дефицит оружия. В Киеве ждут ещё больше западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, заявляют о нехватке оборудования для разминирования. Власти хотят резкого наращивания Украиной возможности быстрого ремонта бронетехники.