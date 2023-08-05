Тель-Авив, Израиль, 5 августа, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Тысячи недовольных судебной реформой жителей Израиля 5 августа вновь вышли на улицы, чтобы выразить протест правительству во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Митинги против судебной реформы проходят в стране 31-ю субботу подряд. Самой многочисленной по традиции стала акция в Тель-Авиве. Демонстрация снова прошла у комплекса правительственных зданий в восточной части города. Израильтяне выкрикивали антиправительственные лозунги и выступали в защиту демократии в стране.

На акцию не повлияло прошедшее ранее вооружённое нападение, когда погиб патрулирующий улицу муниципальный инспектор безопасности. После этого организаторы не стали отменять митинг, но пообещали прислушиваться к указаниям полиции.

По информации 13-го канала израильского телевидения, участниками нынешней акции в Тель-Авиве стали около 105 тыс. человек. Такие же митинги прошли в других городах Израиля. Организаторы утверждают, что в общей сложности по всей стране в субботу, 5 августа, провели 150 акций.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в ходе стихийной протестной акции против судебной реформы в Тель-Авиве были ранены десять сотрудников полиции. За нападение на полицейских и нарушение общественного порядка задержали 18 человек. По данным полиции, в ходе протестов в кибуце (поселении) Хацерим в Южном округе Израиля руководитель городской службы безопасности открыл стрельбу из пистолета в воздух.

24 июля депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавший в стране массовые протесты. За одобрение законопроекта выступили 64 депутата. При этом 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.

Протесты против судебной реформы проходят в Израиле несколько месяцев. Речь идет о законе, предложенном правительством действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Инициатива ограничивает полномочия Верховного суда Израиля и позволяет правительственным структурам контролировать назначение членов этого судебного органа. В конце марта израильские власти объявили о приостановке законодательного процесса по судебной реформе для диалога с противниками нововведений.