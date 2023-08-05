Каир, 5 августа, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Один человек погиб из команды затонувшего в Суэцком канале буксира, остальные члены экипажа спасены, сообщил в интервью египетскому телеканалу Sada al-Balad глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Ахмед Махмуд/РИА Новости

«В результате спасательных работ удалось доставить на берег шесть членов экипажа буксира, один человек погиб», — сказал он.

По словам Рабиа, точное местонахождение затонувшего катера определено, но поднимать судно со дна канала пока не начали.

Причины ЧП глава управления Суэцкого канала называть не стал, сказав лишь, что расследование продолжается.

Египетский буксир Fahd столкнулся с шедшим под флагом Гонконга танкером Chinagas Legend 5 августа. Буксир в результате аварии затонул. Всего на его борту во время происшествия находились семь членов экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня при проходе через Суэцкий канал из-за неисправности оборудования сломался нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай. Сразу после получения сведений о поломке администрация канала направила к судну три аварийно-спасательных буксира.

В марте в акватории Татарского пролива затонул сухогруз YONG XING 56 под флагом КНР. Китайский сухогруз с грузом 29 тысяч тонн глинозема находился в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. Он был в 10-балльных льдах, 23 февраля его команда подала сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны.