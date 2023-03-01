Москва, 1 марта, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В акватории Татарского пролива затонул сухогруз YONG XING 56 под флагом КНР. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Николай Михальченко/ТАСС Остров Сахалин

По её информации, китайский сухогруз с грузом 29 тысяч тонн глинозема затонул в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. Он находился в 10-балльных льдах, 23 февраля его команда подала сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны.

Уточняется, что экипаж в составе 21 гражданина Китая сошёл на лёд и был принят на борту подошедшего судна. Никто не пострадал. 24 февраля к месту происшествия прибыл буксир «Отто Шмидт» регионального филиала Морспасслужбы, специалисты которого осмотрели сухогруз.

Отмечается, что в результате в корпусе была выявлена пробоина. Спасатели пытались заделать пробоину, устранить утечки и откачать воду из внутренних помещений. Но затопление внутренних помещений предотвратить не удалось. 28 февраля к сухогрузу прибыл буксир «Рубин» Морспасслужбы, на борту которого находилось дополнительное оборудование, но дифферент на нос продолжал увеличиваться.

По информации пресс-службы, 1 марта сухогруз затонул.