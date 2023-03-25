Танкер, шедший из России в Китай, сломался при проходе через Суэцкий канал
Reuters: нефтяной танкер, шедший из России в Китай, сломался при проходе через Суэцкий канал
Каир, 4 июня, 2023, 11:52 — ИА Регнум. При проходе через Суэцкий канал из-за неисправности оборудования сломался нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters.
Администрация Суэцкого канала сразу после получения сообщения о поломке направила к судну три аварийно-спасательных буксира.
Глава администрации канала Осама Рабие сообщил, что движение в северном направлении возобновится в обычном режиме после того, как буксиры переместят танкер. В то же время навигационное движение с южного направления начнётся при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.
Также в администрации добавили, что судно направлялось из России в Китай в составе северного конвоя.
Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в Малайзии загорелся зарегистрированный в Габоне нефтяной танкер. Три члена экипажа числились пропавшими без вести.
Управление морской полиции Малайзии (MMEA) инициировало поисково-спасательную операцию. Всего на судне, следовавшем из Китая в Сингапур, находилось 28 человек.
Двух членов экипажа удалось спасти персоналу MMEA. Ещё 23 члена экипажа спасли корабли, которые в момент пожара находились недалеко от места инцидента.