Каир, 4 июня, 2023, 11:52 — ИА Регнум. При проходе через Суэцкий канал из-за неисправности оборудования сломался нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала сразу после получения сообщения о поломке направила к судну три аварийно-спасательных буксира.

Глава администрации канала Осама Рабие сообщил, что движение в северном направлении возобновится в обычном режиме после того, как буксиры переместят танкер. В то же время навигационное движение с южного направления начнётся при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.

Также в администрации добавили, что судно направлялось из России в Китай в составе северного конвоя.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в Малайзии загорелся зарегистрированный в Габоне нефтяной танкер. Три члена экипажа числились пропавшими без вести.

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) инициировало поисково-спасательную операцию. Всего на судне, следовавшем из Китая в Сингапур, находилось 28 человек.

Двух членов экипажа удалось спасти персоналу MMEA. Ещё 23 члена экипажа спасли корабли, которые в момент пожара находились недалеко от места инцидента.