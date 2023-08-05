Донецк, 5 августа, 2023, 21:08 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки погибли две женщины, трое мирных жителей получили ранения, сообщил 5 августа врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины — в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — уточнил он.

Также по словам врио главы региона, повреждения получили 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой и один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе столицы ДНР.

Всего за день, добавил Пушилин, зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 4 августа сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель.

3 августа три мирных жителя из Старомихайловки, Донецка (Кировский район) и Ясиноватой были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Снарядами противника повреждены четыре жилых дома в Кировском районе Донецка. По территории ДНР украинские войска выпустили 223 боеприпаса калибра 155 мм, было зафиксировано 70 обстрелов.