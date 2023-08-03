Донецк, 3 августа, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Три мирных жителя из Старомихайловки, Донецка (Кировский район) и Ясиноватой были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 3 августа врио главы ДНР Денис Пушилин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Также, по его словам, снарядами противника повреждены четыре жилых дома в Кировском районе Донецка.

По территории ДНР украинские войска выпустили 223 боеприпаса калибра 155 мм, зафиксировано 70 обстрелов, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа в Донецкой Народной Республики после очередного обстрела ВСУ ранения получили семь человек, в том числе подросток. Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка, пять объектов гражданской инфраструктуры пострадали в Горловке и Донецке, уточнил врио главы республики Денис Пушилин.

1 августа село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области обстреляли украинские войска. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в населённом пункте повреждены два домовладения и один автомобиль. Собственникам помогут устранить последствия обстрела.