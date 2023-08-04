Донецк, 5 августа, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк, в результате пострадал мирный житель, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

При обстреле Киевского района Донецка на улице Артёма был ранен мужчина 1982 года рождения.

В результате прямого попадания повреждён многоквартирный жилой дом на улице Левицкого. По улице Челюскинцев при обстрелах повреждены газопроводы, автомобили и многоквартирные жилые дома.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа три мирных жителя из Старомихайловки, Донецка (Кировский район) и Ясиноватой были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Снарядами противника повреждены четыре жилых дома в Кировском районе Донецка. По территории ДНР украинские войска выпустили 223 боеприпаса калибра 155 мм, зафиксировано 70 обстрелов, уточнил врио главы региона Денис Пушилин.