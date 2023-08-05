Будапешт, 5 августа, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Без российского газа в Венгрии остановились бы промышленные предприятия и не было бы отопления в квартирах. От этом написал госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер на своей странице в социальной сети, прокомментировав высказывание оппозиции о том, что соглашение с Газпромом якобы является дорогим и бесполезным для Венгрии.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Менцер отметил, что российский газ составляет 85% годового потребления газа в Венгрии.

«Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замёрзнет, не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места», — написал он, добавив, что российский газ означает энергетическую безопасность и надёжность поставок.

По словам Менцера, высокие цены на сырьё вызваны «вредной» санкционной политикой Брюсселя, которая направлена на вытеснение российских энергоресурсов из Европы.

Госсекретарь МИД Венгрии напомнил, что Венгрия работает над диверсификацией энергопоставок. Так, кроме Газпрома, руководство страны заключило долгосрочный контракт с компанией Shell, имеется договор о поставке газа из Азербайджана, в настоящее время рассматривается возможность закупки газа в Турции, Катаре и Румынии.

Как передавало ИА Регнум, в Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в украинский конфликт. Акция в поддержку политики венгерского правительства и против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО состоялась в центре столицы страны Будапешта. Митинг организовали восемь венгерских партий и общественных организаций, сформировавших площадку под названием «Форум мира».

16 июля венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки рассказал, что в НАТО постепенно меняется отношение к ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что у некоторых государств больше нет уверенности, что украинский конфликт приведёт к выгодам для альянса.