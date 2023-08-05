Украина объявила о военной угрозе в акватории шести портов России
Власти Украины объявили шесть портов России в Чёрном море зоной военной угрозы
Москва, 5 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Украина 4 августа объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Чёрного моря шести портов России. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на уведомление государственного учреждения «Госгидрография».
По информации издания, речь идёт об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Тамань, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе и Сочи.
По данным журналистов, основанием объявления военной угрозы служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.
Как передавало ИА Регнум, танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. Оперативный дежурный в 00:28 получил сообщение с танкера о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Сообщалось, что в 23:20 судно атаковал морской дрон. На борту находились 11 человек, никто не пострадал.
В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Новороссийск был защищён, последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.