Москва, 5 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Украина 4 августа объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Чёрного моря шести портов России. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на уведомление государственного учреждения «Госгидрография».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, речь идёт об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Тамань, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе и Сочи.

По данным журналистов, основанием объявления военной угрозы служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.

Как передавало ИА Регнум, танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. Оперативный дежурный в 00:28 получил сообщение с танкера о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Сообщалось, что в 23:20 судно атаковал морской дрон. На борту находились 11 человек, никто не пострадал.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Новороссийск был защищён, последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.