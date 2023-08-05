Москва, 5 августа, 2023, 06:50 — ИА Регнум. В районах торского участка и Серебрянского лесничества артиллерия и армейская авиация группировки ВС России «Центр» сорвали попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

Среди украинских военных потери составили до 90 человек. Кроме того, ликвидированы два миномёта, БМП и две бронированные машины, сказал Савчук.

Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника, бомбардировочная авиация ударила по двум опорным пунктам ВСУ около населённых пунктов Торское и Серебрянка.

Как сообщало ИА Регнум, скорость нанесения ударов ракетными комплексами Вооружённых сил России увеличится за счёт новых систем связи. Уже разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полётные задания в подвижные ракетные комплексы.

На Украине ранним утром 5 августа воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Об опасности с воздуха предупредили также жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.