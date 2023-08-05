Москва, 5 августа, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Скорость нанесения ударов ракетными комплексами Вооружённых сил России увеличится за счёт новых систем связи. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

По информации собеседника, уже разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полётные задания в подвижные ракетные комплексы. Это станет возможным за счёт увеличившегося объёма передачи данных в единицу времени.

Новые технологии ускорят ответную реакцию на действия украинских военных, позволят более оперативно наносить удары по целям.

По мнению военного эксперта, ведущего специалиста в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Она актуальна для флота, ракетных комплексов.

«Расширение полосы сигнала, а не наращивание числа узкополосных каналов, позволяет при том же количестве «железа» получить большие скорости», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, для российских истребителей Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают похожие разработки США.

В отличие от Соединённых Штатов, в России разработка и испытания данных ракет были проведены в кратчайшие сроки, уже начата стадия принятия их на вооружение.

31 июля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» планирует заключить контракты на общую сумму более 433 млрд рублей.