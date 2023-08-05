Москва, 5 августа, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Экономика России по итогам текущего года покажет рост по меньшей мере на 2%. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Минэкономразвития пока только формирует прогноз. Эта работа будет завершена в августе, тогда же будут представлены все цифры и даны комментарии.

«Она [экономика России] точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождём конкретных цифр», — сказал Решетников.

Всех интересует не только оценка этого года, но и прогноз в отношении последующих лет, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Решетников заявил о постепенном восстановлении экономики России и росте ВВП. Он отметил, что в сентябре 2022 года был составлен прогноз о снижении ВВП в 2023 году на 0,8%, но новый прогноз предполагает рост на 1,2% с ускорением до 3% к 2026 году. В основном это произойдёт за счёт восстановления потребительского спроса.

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме Решетников сообщил, что темпы роста, вероятно, превысят прогноз в 1,2%. Позднее, 25 июля, президент Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции.