Москва, 17 апреля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. О постепенном восстановлении экономики и росте ВВП России заявил на совместном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития глава ведомства Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

Министр сказал, что российская экономика продолжает восстанавливаться. Темп роста ВВП в 2023 году оценивается на уровне 1,2%, почти до 3% произойдёт ускорение к 2026 году, в основном за счёт восстановления потребительского спроса, добавил он.

По результатам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. По составленному в сентябре прошлого года прогнозу ведомства, предполагалось снижение ВВП в 2023 году на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития объявили о переходе к нормализации бюджетного процесса в России. Максим Решетников утверждает, что российское правительство научилось учитывать риски в условиях санкций и мировой рецессии.