Донецк, 5 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районах северо-западнее Равнополя и Великой Новоселки», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российскими бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки и Приютного.

Также российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Валькирия» и один «Лелека».

Как передавало ИА Регнум, 3 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в районе Работино пытались штурмовать российские позиции без поддержки бронетехники. Атака была отбита.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил 1 августа, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за минувшие сутки уничтожили в районе Работино украинскую технику: танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.