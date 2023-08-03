Мелитополь, 3 августа, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в районе Работино на запорожском направлении отбили атаку ВСУ, которые пытались штурмовать российские позиции без поддержки бронетехники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ВСУ бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки, пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны.

«Наши ребята их накрывали всем тяжёлым, дошло до работы минометами и даже стрелковым оружием. <…> Атака была отбита», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска за сутки 1 августа на запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.