Москва, 1 августа, 2023, 06:10 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

На этом же направлении армейская авиация поразила боевые машины пехоты и бронетранспортер иностранного производства. Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация Восточной группировки войск поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

Также на запорожском направлении силами мотострелков пресечена деятельность разведгрупп ВСУ около Марфополя и Чаривное. Артиллерия уничтожила буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Весёлого, гаубицу М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА ликвидирована буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке, отметил Чехов.

Кроме того, группировка «Восток» за сутки пресекла выдвижение двух групп ВСУ возле населённого пункта Урожайное. Противник, понеся потери, отступил. Западнее Новодонецкого артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ, а в районе Великой Новоселки — миномётный расчёт.

По словам начальника пресс-центра, ударными беспилотниками уничтожены пикап с националистами севернее Новомайорского, два танка в Старомайорском и боевая бронированная машина около Урожайного.

Как сообщало ИА Регнум, индийское издание Hindustan Times отметило, что после немецких танков Leopard 2 и американских бронемашин Bradley Вооружённые силы России захватили свою первую боевую машину пехоты шведского производства. Украинская атака с участием БМП CV90 была отслежена российскими бойцами, которые поразили шведскую технику из противотанкового гранатомёта.

Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту ВСУ, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также артиллерии в районе населённых пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество. Предотвращено восемь атак украинских военных на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожено более 100 боевиков.