Париж, 5 августа, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Финансовая поддержка Украины и отправка вооружения от властей США значительно сократились. Резко стало меньше американцев, которые принимают украинскую сторону в конфликте. Об этом написал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вот и всё! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55% американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! США собираются избавиться от своей марионетки?» — задался вопросом политик.

Согласно данным опроса, более половины респондентов считают, что Конгресс США не должен больше разрешать финансирование ВСУ. Кроме того, 51% опрошенных уверены, что Америка сделала уже достаточно для помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе президента Владимира Путина. 77% респондентов отметили, что глава государства качественно выполняет свои обязанности, 75% выразили ему доверие.

При этом 11% принявших участие в опросе негативно оценили работу президента. 15% респондентов «скорее не доверяют» Путину.

Уровень доверия жителей России президенту Путину в апреле за неделю вырос на 0,4 процентного пункта и превысил 80%.

Соединённые Штаты и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

После разгрома ВСУ самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод войск Польши на территорию Западной Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.