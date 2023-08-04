Москва, 4 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, мы можем подтвердить это», — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в ближайшие дни между Киевом и Вашингтоном пройдут переговоры по предоставлению гарантий безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент России.