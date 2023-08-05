Киев, 5 августа, 2023, 06:11 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 5 августа воздушную тревогу объявили в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения Украины, сирены взвыли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа прогремели взрывы. Из-за взрывов в Херсоне возникли перебои с электричеством.

ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности. Повреждено машинное отделение.