Москва, 5 августа, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ от 21 июля был опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Список дополнен брендами батареек и аккумуляторов Panasonic, Duracell, Varta, а также запчастей для автотехники Isuzu, BOMAG, фотоаппаратов Canon, Fujifilm, Sony.

Помимо техники, в список попали бренды различных очков: Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein.

Смартфоны Samsung также остались в списке товаров для параллельного импорта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в РФ. 19 декабря глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что с мая 2022 года в рамках параллельного импорта в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в более чем $20 млрд.

Минпромторг не исключил немецкий крепкий алкогольный ликёр Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал.

Россия не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил 3 августа Владимир Путин.