Москва, 19 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Россию с мая в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд, заявил 19 декабря глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Ctu. customs.ru Таможенный контроль

Он напомнил, что параллельный импорт «замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для экономики».

«За это время (с мая 2022 года) ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник уточнил, что в первую очередь импорт коснулся автомобилей, станков, оборудования, а также товаров легкой промышленности и технологических линий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли России исключило из реестра товаров, которые разрешены ко ввозу по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя), японское предприятие по производству принтеров Kyocera.

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