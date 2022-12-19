Глава ФТС: объем параллельного импорта в России превысил $20 млрд
В России объем параллельного импорта превысил $20 млрд
Москва, 19 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Россию с мая в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд, заявил 19 декабря глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
Он напомнил, что параллельный импорт «замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для экономики».
Чиновник уточнил, что в первую очередь импорт коснулся автомобилей, станков, оборудования, а также товаров легкой промышленности и технологических линий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли России исключило из реестра товаров, которые разрешены ко ввозу по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя), японское предприятие по производству принтеров Kyocera.
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