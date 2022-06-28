Москва, 28 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Закон, легализующий параллельный импорт товаров в Россию, подписал 28 июня президент страны Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Путин в рабочем кабинете

Согласно тексту документа, этот закон вносит изменения в статью 18 ФЗ РФ от 8 марта 2022 года №46-ФЗ.

Теперь параллельный импорт «не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности» или на средства индивидуализации использования результатов интеллектуальной деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый закон принят на фоне западных санкций в интересах российских компаний, поставляющих в страну товары без разрешения правообладателя, ограждая их от возможной уголовной ответственности.

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