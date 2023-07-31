Москва, 31 июля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Минпромторг России не исключил немецкий крепкий алкогольный ликёр Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал. Об этом сообщает РИА Новости.

Мария Девахина/РИА Новости

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков ранее рассказал изданию, что обновленный перечень товаров для параллельного импорта уже утверждён. Тогда он уточнял, что в скором времени документ будет направлен в Минюст РФ.

Больше года назад российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на рынок России. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в РФ. 19 декабря глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что с мая 2022 года в рамках параллельного импорта в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в более чем $20 млрд.

В июне Минпромторг приступил к рассмотрению возможности ограничения параллельного импорта в страну техники и комплектующих большинства зарубежных торговых марок. Речь шла о продукции Acer, Asus, MSI и многих других производителей.