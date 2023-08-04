Москва, 4 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, на востоке Москвы, сообщила 4 августа пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ребёнок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Мальчик госпитализирован.

По данном факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ситуации, когда маленький ребёнок по некой причине оказался без присмотра и, взобравшись на подоконник, выпал из окна, по-прежнему не редкость.

Так, 26 июля в Москве малолетний ребёнок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Инцидент произошёл в жилом доме на улице Шоссейной. Мальчик 2020 года рождения госпитализирован с множественными травмами.

16 июля в столице годовалый мальчик выпал из окна с высоты четвёртого этажа дома на Сельскохозяйственной улице. Как пояснила 24-летняя мать ребёнка, в момент ЧП она была в квартире и уснула, оставив малыша без присмотра. Проходившая мимо женщина услышала плач ребёнка и вызвала экстренные службы. Мальчик не пострадал.

Всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Такую рекомендацию в беседе с ИА Регнум дала семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова.

Она отметила, что окно — это не единственная опасность для маленького ребёнка в квартире, также источниками риска остаются газовая плита, стиральная машина, розетки, острые предметы и любые электроприборы. Поэтому родителям, особенно в первые годы жизни малыша, нужно быть предельно внимательными и активно использовать себе в помощь, например, радионяню с видеокамерой, а также манеж с высокими бортами.