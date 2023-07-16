Москва, 16 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. 24-летняя мать годовалого ребёнка, найденного на Сельскохозяйственной улице в Москве, заявила, что в момент ЧП была в квартире и уснула, оставив ребенка без присмотра, сообщили 16 июля в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«В результате мальчик выпал из окна с высоты четвёртого этажа», — говорится в сообщении.

В итоге проходившая мимо женщина услышала плач ребёнка и вызвала экстренные службы. Ребёнок не пострадал. Правоохранители начали проверку.

Ранее 16 июля сообщалось, что неизвестная женщина бросила годовалого ребёнка на одной из московских улиц. Ребёнка увидели прохожие на Сельскохозяйственной улице. Малыша осмотрела скорая помощь, врачи установили, что ребёнок здоров.