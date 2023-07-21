Москва, 26 июля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В Москве малолетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Инцидент произошёл в жилом доме на улице Шоссейной 25 июля. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«Мальчик 2020 года рождения госпитализирован», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Екатеринбурге из окна на пятом этаже выпал годовалый ребёнок, он получил тяжёлые травмы. Инцидент произошёл в общежитии на улице Титова, 25, когда его выпившие родители спали.

Соседи по общежитию предположили, что ребёнка мог выбросить из окна сожитель матери. Однако следователи эту версию опровергли. В СК заявили, что ребёнок подобрался к открытому настежь окну и выпал.

В Москве годовалый мальчик выпал из окна с высоты четвёртого этажа дома на Сельскохозяйственной улице. Как пояснила 24-летняя мать ребёнка, в момент ЧП она была в квартире и уснула, оставив малыша без присмотра. Проходившая мимо женщина услышала плач ребёнка и вызвала экстренные службы. Мальчик не пострадал.