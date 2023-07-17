Москва, 17 июля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Такую рекомендацию в беседе с ИА Регнум дала семейный психолог, мама, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова.

МВД Ребенок в окне дома

Ситуации, когда маленький ребёнок по некой причине оказался без присмотра и, взобравшись на подоконник, выпал из окна, по-прежнему не редкость. Как отметила эксперт по детской безопасности Бочкова, строгое наблюдение за маленькими детьми требуется минимум до 7-8 лет.

«Потому что даже если ребёнок 5 лет говорит, что он всё понял, что нельзя забираться на подоконник и открывать окно, — всё равно это не значит, что в момент игры он случайно или специально так не сделает. Потому что мышление ребёнка не способно полностью осознать реальную опасность. Поэтому в первую очередь нужно минимизировать риски и поставить ограничители на окна», — рассказала Бочкова.

По мнению эксперта, сейчас самым эффективным и доступным для всех средством для детской безопасности является ограничивающее устройство на окно. Бочкова отметила, что магазины предлагают большой их ассортимент в разной комплектации и на любой кошелёк. Так, например, в оконную ручку можно установить замок, который позволит открывать окно только при помощи ключа, который важно не забыть достать и спрятать от ребёнка. Довольно простым в установке и эффективным в использовании эксперт назвала фурнитурный замок, который и является распространённым вариантом ограничителей открывания. Он представляет собой металлическую конструкцию, которая крепится между рамой и створкой. Такой замок помогает установить границу открывания окна на несколько сантиметров, чтобы ребёнок не мог пострадать от фиксированного проёма. Бочкова отметила, что существуют и устройства с небольшими тросами, заглушками для ручек, замки-блокираторы и даже съёмные оконные ручки.

«Вариантов достаточно. По цене тоже — самые разные, можно и в пределах 300 рублей найти. Просто это нужно сделать обязательно, потому что даже когда взрослый дома, то это не гарант безопасности, как показывает практика», — подчеркнула Бочкова.

Менее правильным вариантом защиты, но также приемлемым в некоторых случаях эксперт назвала металлическую решётку на окна. Бочкова подчеркнула, что речь именно о металлической конструкции, так как москитная или любая другая сетка может не выдержать вес ребёнка, облокотившегося на неё. Однако, указала эксперт, если и ставить решётку, то только в соответствии с техникой противопожарной безопасности — нельзя таким образом «блокировать» абсолютно все окна в квартире, потому что в случае пожара решётка помешает выбраться из помещения.

«Все остальные рекомендации уже дополнительные. Это и напоминание, что нужно убирать мебель подальше от окна, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник, а также, что нельзя оставлять ребёнка в комнате без присмотра. Ключевая рекомендация — использовать современные доступные способы для безопасности ребёнка. Блокиратор на окна — это предмет первой необходимости, как ремень безопасности в машине», — указала эксперт.

Также Бочкова отметила, что окно — это не единственная опасность для маленького ребёнка в квартире, также источниками риска остаётся газовая плита, стиральная машина, розетки, острые предметы и любые электроприборы. Поэтому родителям, особенно в первые годы жизни малыша, нужно быть предельно внимательными и активно использовать себе в помощь, например, радионяню с видеокамерой, а также манеж с высокими бортами. По словам эксперта, молодой маме, которая в течение дня полностью занимается ребёнком и обеспечивает его безопасность, обязательно нужны помощники — папа малыша или другие родственники, которые каждый день должны давать матери ребёнка хотя бы пару часов на личное время, а также отдых и восстановление сил. Бочкова подчеркнула, что оставлять маленького ребёнка без какого-либо присмотра и вне манежа-ограничителя, если он не спит, свидетельствует о безрассудстве родителя и может привести к серьёзным последствиям.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в Москве годовалый мальчик выпал из окна. Как выяснили в МВД, мать мальчика уснула, он остался без присмотра и выпал с 4 этажа. Малышу удалось выжить. Его крики услышали прохожие, которые и вызвали полицию.

11 июля в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже и получил тяжёлые травмы, пока его выпившие родители спали. В СК заявили, что ребёнок подобрался к открытому настежь окну и выпал. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее у известной блогерши, звезды TikTok Арины Шальновой выпала из окна двухлетняя дочь. Девочка получила серьёзные травмы при падении с пятого этажа. Малышка выпала из окна в конце мая и скончалась в свой день рождения 10 июня. Блогер написала, что будет себя всегда винить в смерти дочери.