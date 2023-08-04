Москва, 4 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении призывного возраста. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Артем Геодакян/ТАСС

Согласно документу, с 1 января 2024 года на срочную службу могут быть призваны мужчины от 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Мужчины, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.

Документ также устанавливает, что в период мобилизации или введения военного положения на территории России к охране порядка будут привлекаться специализированные государственные унитарные предприятия, сотрудникам которых может быть передано оружие. Работники таких предприятий смогут пресекать движение дронов для отражения нападения.

Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы).

Как передавало ИА Регнум, при рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению эти положения были исключены.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин объяснил, что менять границы призывного возраста приходится в том числе и из-за того, что в России в 1990-е и отчасти в нулевые годы рождаемость снизилась и, как следствие, сократился и контингент лиц призывного возраста.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что необходимость повышения призывного возраста в России связана с сегодняшними реалиями и необходимостью совершенствовать систему.

В России начал действовать закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан с воинскими званиями. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.