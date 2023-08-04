Анкара, 4 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Турция и Россия находятся на одной стороне по ситуации с зерновой сделкой, заявил 4 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Чёрном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — сказал Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

При этом глава Турции не уточнил, о каком коридоре в Чёрном море идёт речь.

Также Эрдоган информировал, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию в августе, не назвав точную дату визита.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа состоялся первый более чем за пять недель телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Президенты договорились о подготовке возможной встречи, обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли.

Во время разговора Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам.

Черноморская, или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, несмотря на то, что данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

В МИД России отмечали, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, для совершения терактов и диверсий. Президент России заявлял, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, и Украина вместе с западными компаниями лишь зарабатывала на нём. Продовольствие и удобрение поставлялись не в нуждающиеся страны, Запад не только не помогал в организации таких поставок, но и мешает России их осуществлять, отмечал он.