Москва, 4 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет ясности, кто будет возглавлять делегацию России на саммите G20.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, пока не появилось [ясности]», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года началось председательство Индии в G20. В том же месяце в Нью-Дели началась подготовка к саммиту. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи объявил, что встречу лидеров стран запланировали провести в сентябре 2023 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на саммите планируют поднять наиболее важные вопросы глобального значения: продовольственную и энергетическую безопасность, защиту окружающей среды, здравоохранение и цифровую трансформацию.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин ещё не принял решение, будет ли принимать очное участие в саммите G20. В Кремле заявляли, что решение о его участии будет приниматься дополнительно, но он может посетить встречу. В 2022 году Россию на встрече лидеров «двадцатки» представлял глава МИД Сергей Лавров. В 2020 и 2021 годах Путин участвовал в саммитах по видеосвязи.