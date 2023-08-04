Москва, 4 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Африка — один из наиболее развивающихся континентов мира, поэтому за возможность взаимодействовать с африканскими странами существует конкуренция, и Россия к этой конкуренции готова, заявил журналистам 4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд резких заявлений представителей властей США о саммите «Россия — Африка», который прошёл в Петербурге в конце июля.

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