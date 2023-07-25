Москва, 25 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Почти все африканские страны перед предстоящим саммитом Россия — Африка в Санкт-Петербурге подвергались беспрецедентному давлению со стороны Соединённых Штатов, Франции и других западных стран. Об этом 25 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Петр Ковалев/ТАСС

«Сейчас я не буду в детали вдаваться, но, разумеется, нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что представительства других западных государств также пытаются помешать проведению саммита Россия — Африка и участию в нём африканских стран.

Песков уточнил, что линия США, Франции и других западных стран в этом вопросе заслуживает осуждения, так как они, по сути, не признают суверенного права государств Африканского континента самостоятельно выбирать партнёров как для расширения сотрудничества в разных областях, так и для обсуждения актуальных вопросов.

Пресс-секретарь указал, что сейчас России и африканским странам крайне важно собраться и поговорить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что на саммите Россия — Африка ожидается подписание солидного пакета договорённостей.

До этого дипломат рассказал, что Россия на саммите в Петербурге предложит странам Африки возможности решения продовольственных проблем на фоне завершения действия зерновой сделки. Он уточнил, что российская сторона уже оказывала помощь африканским странам, направляя им, к примеру, удобрения.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге в период с 27 по 28 июля.