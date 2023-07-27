Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Запад угрожал африканским странам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за сотрудничество с Россией. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках саммита Россия — Африка.

Иван Шилов ИА Регнум Представитель МИД России Мария Захарова

«Запад выставлял условия ряду государств», — сказала Захарова.

Как рассказала представитель российского МИД, если африканские страны не займут в отношении России агрессивную позицию, то тогда Запад грозился лишить их помощи МВФ или Всемирного банка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля заявил, что почти все африканские страны подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других западных стран перед предстоящим саммитом Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Он отметил, что представительства других западных государств также пытаются помешать проведению саммита и участию в нём стран Африки.