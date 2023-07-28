Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Россия намерена провести и третий саммит Россия — Африка. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Безусловно, есть», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС, есть ли у Москвы планы на следующий подобный саммит.

Представитель Кремля однако отметил, что сроки нового мероприятия пока не определили. При этом он указал на то, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут Россию и страны Африки к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита.

Второй саммит Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В нём принимают участие 49 африканских стран, из них около половины представлены на самом высоком уровне. Мероприятие, как и ранее, пройдёт под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Первый саммит Россия — Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. Перед встречей в мае состоялся экономический форум с участием российских и африканских представителей крупного бизнеса.