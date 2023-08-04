Москва, 4 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Для российских истребителей Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают похожие разработки США. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителей компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет «воздух — воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в отличие от Соединённых Штатов, в России разработка и испытания данных ракет были проведены в кратчайшие сроки, уже начата стадия принятия их на вооружение.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» планирует заключить контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. На форуме будут представлены разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке, а к участию в мероприятии приглашены главы оборонных ведомств 108 стран мира, рассказал министр. Участие в мероприятии примут чуть менее 1500 предприятий. На форуме будет представлено около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. Об этом 30 июля заявил офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр. По его данным, в России испытывают средства для подавления связи Starlink и готовят к промышленному производству. Он призвал украинских специалистов искать способы противодействия.

В США в апреле 2023 года уже выражали беспокойство, что в России создали средство для подавления спутниковой системы связи, которую Украине предоставляет компания SpaceX. В Сеть выложили секретные данные Пентагона, что это система радиоэлектронной борьбы «Тобол».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил ИА Регнум, что «Тобол», скорее всего, не единственная разработка российских учёных, способная глушить сигналы Starlink. Он отметил, что Россия традиционно была на передовых позициях в этой сфере.