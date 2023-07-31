Москва, 31 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» планирует заключить контракты на общую сумму более 433 млрд рублей, заявил 31 июля глава ведомства Сергей Шойгу.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На форуме будут представлены разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке, а к участию в мероприятии приглашены главы оборонных ведомств 108 стран мира, рассказал министр.

«На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооружённых сил России.

Он также отметил, что участие в мероприятии примут чуть менее 1500 предприятий. На форуме будет представлено около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Шойгу в ходе селекторного совещания также прокомментировал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. В частности, он сообщил, что масштабная попытка прорыва ВСУ на ореховском направлении была сорвана благодаря действиям ВС России.

Также министр рассказал об увеличении «в разы» интенсивности ударов по украинским военным объектам, в том числе тем, которые связаны с организацией и проведением Киевом терактов на территории России. Сейчас киевский режим на фоне своего провального «контрнаступления» сосредоточился именно на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.