Донецк, 20 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют оружие, способное нарушать работу американских спутников Starlink, обеспечивающих ВСУ связью. Об этом 18 апреля сообщило издание The Washington Post со ссылкой на выложенные в Сеть секретные данные Пентагона.

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«Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол» в попытке нарушить работу Starlink на Украине», — говорится в тексте материала.

Отмечается, что программы, предназначенные изначально для защиты российских спутниковых систем, могут быть использованы для атаки иностранных спутников, используемых Украиной. Системы компании Starlink, владельцем которой является американский бизнесмен Илон Маск, начали работу по обеспечению Вооружённых сил Украины связью в марте 2022 года.

В начале апреля 2023 года заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга заявила, что власти Соединённых Штатов и Starlink продолжают обсуждать условия предоставления услуг спутниковой связи для Украины.