Севастополь, 4 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 августа предприняли безуспешную попытку атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Вражеская техника была уничтожена огнём из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, информирует Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, помогли своевременные действия экипажей кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», они моментально среагировали на попытку нападения. В соцсетях российских военных благодарят за спокойное утро.

Созданная в 1920 году база Военно-морского флота РФ в Новороссийске оберегает морские ворота юга России и считается одной из крупнейших флотских группировок. Она является оперативно-тактическим территориальным объединением в составе Черноморского флота.

«Суворовец» — противодиверсионный катер П-349. «Оленегорский горняк» — большой десантный корабль проекта 775. Корабли этого проекта в настоящее время являются основой российского десантного флота. Свой первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» «Оленегорский горняк» совершил в июле 2023 года, когда потребовалась разгрузка Крымского моста со стороны Краснодарского края на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым. Он способен принять на борт до 40 автомобилей.

3 августа CNN рассказал о морских дронах ВСУ, которым якобы производятся атаки на российскую инфраструктуру.

«Это новейший украинский морской или надводный беспилотник, созданный для того чтобы атаковать Россию в Чёрном море. Его никогда официально не показывали», — утверждается в репортаже.

Как сообщало ИА Регнум, за последний месяц Киев в разы увеличил число атак на флот России. Попытка ВСУ атаковать российский военный корабль с помощью беспилотного катера была предпринята 2 августа в юго-западной части Чёрного моря. В это время корабль ВМФ России сопровождал гражданский морской транспорт, но экипаж смог обнаружить и уничтожить аппарат противника.

Сутками ранее военные отразили атаки трёх безэкипажных катеров, направленные против патрульных кораблей Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», находившихся в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины также предпринимали попытку атаки патрульного корабля «Сергей Котов». Атака была отражена при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров в 370 км юго-западнее Севастополя.

По словам военного эксперта Александра Артамонова, атаку морскими дронами следует рассматривать не иначе чем как месть за выход из зерновой сделки. Выступая на Первом канале 25 июля, он, в частности, напомнил: украинский президент Владимир Зеленский давно затевал программу «100 брандеров» (нем. Brander, от brannen жечь): в отсутствие своего флота киевские власти запускают в Чёрное море дроны со взрывчаткой.