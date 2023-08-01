Москва, 1 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Ночью 1 августа украинские боевики безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Черноморский флот РФ

Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей», — отметили в Минобороны.

Уточняется, что после отражения атак корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжили выполнять поставленные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащённом высокоточным ракетным вооружением. По факту подготовки теракта и передачи данных украинской стороне задержан российский военнослужащий ВМФ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг тротила.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки патрульного корабля «Сергей Котов». Как указало Минобороны РФ, нападение было совершено при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров в 370 км юго-западнее Севастополя. Атака была отражена, оба беспилотника уничтожены.