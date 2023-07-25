Севастополь, 25 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку атаки патрульного корабля «Сергей Котов», выполняющего задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря. Как указало Минобороны РФ, нападение было осуществлено при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров в 370 км юго-западнее Севастополя.

Сергей Мальгавко/ТАСС Патрульный корабль «Сергей Котов»

Атака обеих дронов отражена огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В оборонном ведомстве подчеркнули, что «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших нет.

Патрульный корабль «Сергей Котов» построен на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». В состав Черноморского флота вошёл в июле 2022 года. Корабль спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения и стал четвёртым серийным судном проекта 22 160.

Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

За год патрулирования корабль «Сергей Котов» не раз помогал российским военным избегать опасностей в Чёрном море. К примеру, в середине июля экипаж судна обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. При помощи вертолёта Ка-27 она была уничтожена пулемётным огнём.

Атаку морскими дронами российского корабля военный эксперт Александр Артамонов расценивает не иначе, как месть за выход из зерновой сделки. Выступая на Первом канале 25 июля, он, в частности, напомнил: украинский президент Владимир Зеленский давно намечал эту линию, объявив о программе «100 брандеров» (нем. Brander, от brannen жечь).

«Раз уж у него не осталось москитного флота (на самом деле у него осталось несколько катеров класса «Гюрза»), он будет создавать брандеры, пиратствующие в Чёрном море», — отметил Артамонов.

Это уже не первая попытка атаки Черноморского флота украинскими надводными беспилотниками. 24 мая Украина предприняла попытку атаковать российские корабли в проливе Босфор. ВСУ при помощи трёх беспилотных катеров атаковали корабль «Иван Хурс», который выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Российские силы отбили нападение.

Тогда в беседе с ИА Регнум профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв отметил, что попытка Украины обусловлена провалами в Артёмовске. Киев захотел нивелировать факт потери города и намеренную демонстрацию проявления каких-то ответных действий.

Примечательно, что нынешняя попытка атаки на корабль была осуществлена на фоне провала контрнаступления и вскоре после теракта Киева на Крымском мосту.

Не исключено, что украинские надводные дроны, применявшиеся для атаки на Крымский мост, наводил американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, заявил ИА Регнум 17 июля капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, у США уже есть дроны большого водоизмещения, которые могут пройти до 1 тыс. километров. Киев нанёс удар по Крымскому мосту беспилотниками-брандерами производства НАТО, сообщил 17 июля советник и. о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Минобороны подчеркнуло, что в Чёрном море сегодня дрейфует неизвестное количество мин, и это создаёт серьёзную угрозу.