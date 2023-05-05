Москва, 5 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала 5 мая видео допроса задержанных в Запорожской области при подготовке к теракту мужчины и женщины. Они признались в подготовке к покушению на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Задержанный мужчина признался, что передавал сведения про передвижения и места дислокации российских войск.

«В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт», — сказал он.

Его подельница рассказала, как её предупредили по телефону, что принесут некий конверт. По словам женщины, в нём находилась белая папка.

«Я вышла, забрала и поставила в кладовку», — рассказала задержанная.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей ЗАЭС. В результате оперативных мероприятий задержали двух агентов Главного управления разведки минобороны Украины. Их работу в ГУР координировали напрямую и через посредницу из Финляндии. ФСБ изъяла у задержанных взрывное устройство и оружие с боеприпасами, а также взрывчатые вещества.

Сообщается, что задержанные также собирали информацию о военных объектах, силовиках и мирных жителях региона, поддерживающих Россию. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.