Мелитополь, 16 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. МВД и ФСБ задержали в Запорожской области подозреваемых в совершении теракта, в результате которого погиб замначальника регионального управления министерства. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Кадр из видео Задержание причастных к гибели замначальника УМВД по Запорожской области

Подозреваемыми оказались двое россиян и один гражданин Украины.

По версии следствия, подозреваемые готовили покушения и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области. Также сообщается, что они действовали по заданию Службы безопасности Украины.

«Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», ― говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой 27 апреля. В результате двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали. Позже один из полицейских скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району, который скончался.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе нужно расценивать как теракт, за его организацией стоят спецслужбы Украины.