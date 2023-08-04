Новороссийск, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Атака совершалась двумя морскими безэкипажными катерами. Российские военные отразили попытки противника.

Катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнём из охранных кораблей.

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадала. Отгрузка нефти продолжается в штатном режиме, сообщили в КТК.

В настоящее время установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале сообщил, что в результате атаки двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Он поблагодарил военных за слаженную работу.

Как сообщало ИА Регнум, военные поразили позиции ВСУ в районах трёх населённых пунктов в Херсонской области.

Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники противника в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами ПВО сбиты три беспилотника ВСУ «Фурия» и один «Лелека».

Кроме того, разбиты российскими беспилотниками пикап и танк.

Подразделения группировки «Восток» также отразили атаку боевиков в направлении Урожайного — ВСУ понесли потери и отступили.

В Крыму в ночь на 4 августа сработала система ПВО, сообщил советник главы региона Олег Крючков.